Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall nach mutmaßlichen Rotlichtverstoß - eine Schwerverletze

drei Leichtverletzte

hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 27.10.2024, gegen 02.25 Uhr, kam es wegen einem mutmaßlichen Rotlichtverstoß zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier verletzten Personen und einem Sachschaden in Höhe von etwa 130.000 Euro. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße 532 in Richtung Frankreich und soll an der Kreuzung zur Autobahnanschlussstelle Weil am Rhein und der Colmarer Straße das Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtet haben. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Autobahnausfahrt von Freiburg kommend und wollte die Bundesstraße in Richtung Colmarer Straße überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge. Eine 21-jährige Mitfahrerin im Pkw des 23-Jährigen wurde schwer verletzt. Der 22-Jährige sowie zwei Mitfahrerin in seinem Pkw wurden leicht verletzt. Die schwer verletzte 21-jährige Mitfahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeugführer waren alkoholisiert. Alkoholteste ergaben Ergebnisse von etwa 0,6 Promille und etwa 0,7 Promille. Auch verlief bei dem 23-Jährigen ein Drogenvortest positiv. In einem Krankenhaus erfolgten die Blutentnahmen. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 130.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und der Straßenreinigung kam es immer wieder zu Teilsperrungen von Fahrbahnen. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Bundespolizei, die Feuerwehr, die Autobahnmeisterei, die Straßenmeisterei sowie eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahnen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell