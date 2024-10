POL-FR: Lenzkirch: Langsamer Autofahrer

Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Sonntagmorgen bis Montagmittag, 27./28.10.2024, sind Unbekannte in Waldshut, in der Carl-Duisberg-Straße, in ein Nachtlokal eingebrochen. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangten die Unbekannten ins Gebäudeinnere und begaben sich in den Gastraum im Obergeschoss. Dort aufgestellte Automaten wurden gewaltsam aufgebrochen und Bargeld entnommen. Aus dem Thekenbereich wurde aus den ...

mehr