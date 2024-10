POL-FR: St. Blasien: Vergessener Herd löst Rettungseinsatz aus

Freiburg (ots) - In einem Wohnhaus in der Wasenstraße in Wehr-Öflingen ist es am Dienstag, 29.10.2024, gegen 03:00 Uhr, zu einer starken Rauchentwicklung in der Küche gekommen. Nach Auslösen eines Rauchmelders wurde durch die Bewohner im Bereich der Küche starke Rauchentwicklung festgestellt. Die alarmierte Feuerwehr betrat das Gebäude und konnte die Rauchentwicklung stoppen. Mögliche Ursache dürfte ein technischer Defekt am Herd und eine abgestellte und verschmorte ...

