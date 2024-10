Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unbekannter schlägt auf Passant ein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Montag, 28.10.2024, gegen 18:50 Uhr, hat in der Güterstraße in Bad Säckingen ein Unbekannter auf einen vorbeilaufenden Passanten eingeschlagen und diesen schwer verletzt. Der Unbekannte habe den 19jährigen im Vorbeilaufen nach etwas gefragt. Als die Frage verneint wurde, sei dieser auf ihn losgegangen und habe ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ein Begleiter des 19-Jährigen sei dazwischen gegangen, woraufhin der Unbekannte flüchtete. Durch die Schläge zog sich der 19-Jährige mehrere Verletzungen im Gesicht zu. Der hinzugezogene Rettungsdienst verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Zeugen, die Angaben zum Vorfall bzw. dem männlichen Unbekannten machen könne, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) in Verbindung zu setzen.

