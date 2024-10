Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Erst Hausverbot und dann betrunken mit Fahrzeug unterwegs

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 27.10.2024, gegen 19.00 Uhr hat im Industriegebiet Kaitle in Waldshut ein 34jähriger Gast nach einem erteilten Hausverbot einen Schaden mit seinem Fahrzeug verursacht. Der aufgebrachte 34-Jährige wurde von einem Berechtigten aus einer Lokalität verwiesen. Mit Unterstützung der Polizei konnte das Hausrecht durchgesetzt werden. Kurze Zeit später wurde der 34-Jährige als Lenker eines Kleinbusses im Bereich einer öffentlichen Tiefgarage festgestellt. Im Rahmen dieser Überprüfung ergab sich der Verdacht, dass der 34-Jährige kurz zuvor mit seinem Fahrzeug einen Schaden in der Tiefgarage verursacht hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Eine Blutprobe folgte, der Führerschein des Mannes wurde einbehalten.

