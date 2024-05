Meinerzhagen (ots) - Am Sonntagmorgen wurde an der Volmestraße eine Flasche in das Fenster eines Automaten-Verkaufsraums geworfen. Ein Zeuge informierte die Polizei gegen 4.15 Uhr. Zwei Männer haben sich am Samstagmorgen auf dem Parkplatz von einem Discounter an der Oststraße nicht nur verbal gestritten. Ausgangspunkt des Streits war offenbar ein etwas länger ...

mehr