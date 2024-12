Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Fahrrad - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) In der vergangenen Nacht (12.12.) bemerkte ein 24-jähriger Mann aus Bünde um kurz nach Mitternacht den Diebstahl seines Fahrrades. Das braune Rad der Marke Gudereit hatte er am Abend auf dem Parkplatz eines Supermarktes in einem Fahrradständer abgestellt und mittels eines Seilschlosses gesichert. Gegen 19.00 Uhr war das Fahrrad noch an Ort und Stelle - als der Mann dann jedoch in der Nacht zum Fahrradständer zurückkehrte war sein Fahrrad verschwunden. Das Schloss, das die Unbekannten offensichtlich mit einem Werkzeug durchtrennt hatten, lag neben dem Fahrradständer. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt oder dem Verbleib des Fahrrads, an dem sich ein silberner Flaschenhalter befinde, geben können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Wert des Fahrrads liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell