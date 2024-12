Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung durch Feuer - Holzhütte mit Dekoration durch Brand zerstört - Nachtragsmeldung

Herford (ots)

(um) Noch am gestrigen Tage erfolgte die Brandschau und damit die Ermittlungen in der Innenstadt an den dortigen Holzhütten. Die Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei vor Ort stellten dabei eine eindeutige Brandursache an den stromführenden Leitungen fest. Die Ermittlungen in diesem Fall sind damit abgeschlossen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei allgemein darauf hin, dass bei vorübergehenden Installationen, z.B. der Beleuchtungen zur Weihnachtszeit, eine dafür geeignete abgesicherte Stromverteilung zu benutzen ist. Niedere Kabelquerschnitte in Mehrfachsteckdosen können bei zu hoher Belastung überhitzen und somit einen Brand verursachen.

Bisherige Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5927686

