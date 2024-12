Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein Herforder kehrte am Dienstagabend (10.12.) in sein Haus im Wüstener Weg zurück und stellte einen Einbruch fest: Mehrere Schränke und Schubladen waren offenbar auf der Suche nach Diebesgut durchsucht worden. Der Mann verständigte umgehend die Polizei. An der Terrassentür auf der Rückseite des Hauses stellten die Beamten entsprechende Einbruchspuren fest: Mittels eines Werkzeugs gingen der oder die unbekannten Täter die Tür im Verlaufe des Tages gewaltsam an und gelangen so in das Wohnhaus. Nach einer ersten Durchsicht durch die Eigentümer entwendeten sie mehrere hochwertige Schmuckstücke. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die gestern zwischen 8.30 und 18.00 Uhr etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter 05221/8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell