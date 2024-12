Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Streit am Busbahnhof eskaliert - Zwei Heranwachsende leicht verletzt

Herford (ots)

(hd) Am Montag (09.12.2024) entwickelte sich gegen 17:25 Uhr am Busbahnhof in Herford ein Streit zwischen zwei Personengruppen. Dieser eskalierte schließlich derart, dass drei männliche Jugendliche auf zwei Heranwachsende einschlugen. Die beiden Geschädigten (19 und 20 Jahre alt) erlitten dadurch leichte Verletzungen. Die Täter flüchteten in Begleitung zweier Mädchen (ca. 15 - 16 Jahre alt) in Richtung Wittekindstraße. Hinweise zu der Tat oder den flüchtigen Personen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen.

