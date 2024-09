Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rollerdiebe erwischt

Mannheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurde eine Polizeistreife gegen 02:30 Uhr an der Kreuzung Waldhofstraße/Untermühlaustraße auf zwei männliche Personen aufmerksam, die auf dem Bürgersteig einen Roller in Richtung Untermühlaustraße der schoben.

Beim Erblicken der Polizeibeamten ließen die Jugendlichen im Alter von 14 Jahren und 15 Jahren den Roller fallen und versuchten in Richtung der Konzstraße zu flüchten, wo sie kurze Zeit später von den Beamten gestellt werden konnten. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurden die jungen Männer entlassen. Sie müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten. Der Roller wurde zunächst sichergestellt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Eigentümerin ausfindig gemacht und der Roller an sie übergeben werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell