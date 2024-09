POL-DU: Dellviertel: Kollision im Kreuzungsbereich - Fünf Verletzte

Duisburg (ots) - Weil ein Rettungswagen eine Vollbremsung machen musste, hat sich am Mittwochabend (4. September, 20:40 Uhr) im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße/Dr.-Hans-Böckler-Straße ein Rettungssanitäter verletzt. Der 42-Jährige musste in Folge des Sturzes im Rettungswagen nun selbst in ein Krankenhaus. Der Fahrer (37) berichtete der Polizei, dass er aus ...

mehr