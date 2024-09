Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Autofahrerin gesucht - Sanitäter bei Vollbremsung verletzt

Duisburg (ots)

Weil ein Rettungswagen eine Vollbremsung machen musste, hat sich am Mittwochabend (4. September, 20:40 Uhr) im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße/Dr.-Hans-Böckler-Straße ein Rettungssanitäter verletzt. Der 42-Jährige musste in Folge des Sturzes im Rettungswagen nun selbst in ein Krankenhaus.

Der Fahrer (37) berichtete der Polizei, dass er aus der Dr.-Hans-Böckler-Straße kommend die Friedrich-Ebert-Straße passieren wollte, um einen Patienten ins Krankenhaus zu bringen. Mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht fuhr der Rettungswagen mit angepasster Geschwindigkeit und gut sichtbar in den Kreuzungsbereich. Ein grauer Opel Corsa setzte seine Fahrt über die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Dinslaken fort, weswegen der Rettungswagen stark bremsen musste.

Zur weiteren Klärung des Unfallherganges sucht die Polizei nun die Fahrerin des Opel mit Duisburger Kennzeichen. Sie soll circa 25 - 29 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

