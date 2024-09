Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: 19 auf einen Streich - Duisburgerin entgeht knapp Haftstrafe

Duisburg (ots)

Fast tausend Euro muss eine notorische Falschparkerin (36) bezahlen - zwei Drittel davon entfallen alleine an Verwaltungsgebühren. Gleich 19 offene Knöllchen sammelte die 36-Jährige. Sie parkte in Bottrop konsequent ohne ein gültiges Parkticket und wurde dafür nun zur Kasse gebeten. Im Normalfall kostet ein Knöllchen dort 15 Euro. Den Betrag zu zahlen ist inzwischen leicht umsetzbar: auf den meisten Tickets steht ein QR-Code oder eine IBAN für eine Direktüberweisung per Smartphone. Doch die Duisburgerin wollte nicht bezahlen - und muss nun die dreifache Summe aufbringen.

Hätte sie sich gleich dafür entschieden, die Summe aufzubringen, wären ihr die Verwaltungsgebühren erspart geblieben. Als ihr Ehemann beim Bezirksdienst Wanheimerort erschien, um die Schulden seiner Frau zu tilgen, hatte er lediglich das Geld für die Knöllchen dabei. Seine Frau bekommt nun erneut Post mit den ausstehenden Zahlungsaufforderungen - und notfalls vom Gerichtsvollzieher.

