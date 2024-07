POL-MFR: (765) 83-jährige Gertraud Sch. aus Nürnberg vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Allersberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (18.07.2024) gelang es der Polizei einen Geldabholer im Zusammenhang mit der Betrugsmasche "Schockanruf" in Allersberg (Lkrs. Roth) festzunehmen. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den 29-jährigen Tatverdächtigen. Am Donnerstagvormittag kontaktierte ein Unbekannter einen 82-jährigen Mann aus dem Landkreis Fürth und gab sich als Polizeibeamter aus. Er erklärte ...

