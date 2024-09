POL-PPWP: Unfallflucht: Wer hat etwas beobachtet?

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwoch und am Donnerstag eine räuberische Erpressung im Stadtgebiet beobachtet haben könnten. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war eine 16-Jährige von zwei etwa gleichaltrigen Tätern am Mittwoch, kurz vor 13 Uhr, in der Jacobstraße und am Donnerstag, gegen 7 Uhr, im Bereich des Rathauses bedroht worden. Die Verdächtigen, ein Junge und ein Mädchen, ...

