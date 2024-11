Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Jahreskonzert der Zollkapelle Freiburg am 30. November 2024 in Weil am Rhein

Bild-Infos

Download

Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots)

Das Hauptzollamt Lörrach lädt Bürgerinnen und Bürger herzlich zum Jahreskonzert der Zollkapelle Freiburg am Samstag, den 30. November 2024, in die Altrheinhalle in Weil am Rhein-Märkt ein. Das Konzert beginnt um 20:00 Uhr, Einlass in die Halle ist bereits ab 19:00 Uhr. Die Musikerinnen und Musiker, alles Zollbeamtinnen und -beamte aus den Bereichen der Hauptzollämter Lörrach und Singen, haben mit dem Dirigenten, Uwe Jordan, ein besonders unterhaltsames Programm eingeübt, welches fast schon als generationenübergreifend bezeichnet werden kann: Bekannte Filmmusik aus Blockbuster-Produktionen für Blasmusik arrangiert. Aber natürlich ist auch für traditionelle Marschmusikfans etwas dabei. Die Bewirtung übernimmt wieder die Sportvereinigung Märkt-Eimeldingen.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell