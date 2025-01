Polizei Homberg

POL-HR: Täter klauen Kupferkabel von Baustelle

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.01.2025:

Frielendorf

Tatzeit: bis Montag, den 06.01.2025 um 07:30 Uhr

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen von einer Baustelle in der Straße "Zur Wacht" in Frielendorf ein Erdungskabel gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich die unbekannten Täter zunächst unberechtigt auf das Baustellengelände und durchtrennten dort das angeschlossene Erdungskabel. Mit dem Diebesgut, dessen geschätzter Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich liegt, entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort. Über die Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell