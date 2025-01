POL-HR: Diebstahl von Gartenzaun

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.01.2025: Ottrau Einbruch in Baustoffhandel Tatzeit: Montag, 23.12.2024, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 02.01.2025, 07:30 Uhr Unbekannte Täter sind in einen Baustoffhandel im Bereich "Am Bahnhof" in Ottrau eingebrochen. Die unbekannten Täter bogen gewaltsam die Zaunanlage des Baustoffhandels auf und gelangten so auf das Freigelände des Marktes. Aus ...

