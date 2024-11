Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfall mit 2 Leichtverletzten

Hildesheim (ots)

Nordstemmen / B1 (jb) - Am 27.11.24 gegen. 06:55 Uhr kam es an der Kreuzung B1/ L461 zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Eine 20-jährige Gronauerin fuhr mit einem VW die Wülfinger Str. kommend aus Richtung Wülfingen in Richtung B1. An der Kreuzung B1 will sie nach links abbiegen, übersieht dabei aber eine 72-jährige Daimler-Fahrerin aus Dellingsen, die die B1 aus Richtung Burgstemmen befährt. Es kommt zu Kollision, durch die die Polo-Fahrerin und ihre 19-jährige Beifahrerin leicht verletzt werden. Der Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

