POL-KA: (KA) Bauerbach/Bretten - Psychisch auffälliger Mann löst größeren Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots) - Ein Zeuge bemerkte am frühen Samstagmorgen gegen 05:10 Uhr Rauchentwicklungen im Bereich des Kleingartenvereins in der Daxlander Straße in Forchheim und wählte den Notruf. Als die Feuerwehr vor Ort im Gewann "Vorderer Bleisenschlag" eintraf, standen zwei Gartenhütten bereits in Vollbrand. Den Einsatzkräften gelang es den Brand rasch zu löschen ...

