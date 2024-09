Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Philippsburg/ K3588: tödlicher Verkehrsunfall mit Velomobil

Philippsburg (ots)

Am Samstag Vormittag gegen 11 Uhr kam es zwischen Rheinsheim und Philippsburg auf der K3588 zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem eine 67-jährige Liegefahrradfahrerin tödlich verunglückte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 31-jähriger PKW Fahrer die K3588 von Rheinsheim in Richtung Philippsburg. In gleicher Richtung befuhr die Velomobilfahrerin den dortigen Radweg. An einer Querungshilfe wollte sie die Straße überqueren, hierbei kam es zu einem Zusammenbstoß mit dem PKW. Die Dame zog sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zu, aufgrund derer sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen für 5 1/2 Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von 13.000 EUR. Die umliegenden frewilligen Feuerwehren waren mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch den Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe geführt.

