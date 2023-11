Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: +++ Pkw fährt gegen Hauswand +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Wildeshausen - Am Samstag, 11.11.2023, gegen 12:38 Uhr kam es auf der Heemstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw. Ein 19-Jähriger aus Wildeshausen überquerte mit einem BMW von der Visbeker Straße kommend den Kreuzungsbereich zur Ahlhorner Straße. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der 19-Jährige auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte in die Ladenfront eines dort ansässigen Hörakustikers. Glücklicherweise waren zum Unfallzeitpunkt das Geschäft geschlossen und auf dem Gehweg keine Personen unterwegs. Durch die Kollision wurde der Fahrzeugführer lediglich leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. Der 19-jährige Beifahrer blieb unverletzt. Der BMW wurde so stark beschädigt, dass er nicht weiter fahrbereit war und durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Durch die ebenfalls alarmierte Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen wurden die auslaufenden Betriebsstoffe gebunden, sodass diese nicht ins Kanalisationssystem gelangten. Durch die Kollision wurde zudem das Gebäude mit Geschäfts- und Wohnräumen nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen. Nach Hinzuziehung eines Statikers konnte die Fassade durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gesichert werden, sodass die Bewohner des Gebäudes weiterhin dort wohnen bleiben konnten. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme und Sicherung der Fassade musste die Heemstraße im Bereich des Unfallortes gesperrt werden. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 8.000,- EUR geschätzt. Die Schadenshöhe am Gebäude kann aktuell nicht beziffert werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wildeshausen, Tel. 04431/941-0, zu melden.

