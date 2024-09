Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Polizei sucht Zeugen nach Brand von Gartenhütten

Ein Zeuge bemerkte am frühen Samstagmorgen gegen 05:10 Uhr Rauchentwicklungen im Bereich des Kleingartenvereins in der Daxlander Straße in Forchheim und wählte den Notruf. Als die Feuerwehr vor Ort im Gewann "Vorderer Bleisenschlag" eintraf, standen zwei Gartenhütten bereits in Vollbrand. Den Einsatzkräften gelang es den Brand rasch zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gartengrundstücke und Gebäude zu verhindern. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 70.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und Kriminaltechniker zur Untersuchung des Brandorts hinzugezogen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

