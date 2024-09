POL-KA: (KA) Karlsruhe - 51-jährige Vermisste wohlbehalten zurückgekehrt

Philippsburg (ots) - Am Samstag Vormittag gegen 11 Uhr kam es zwischen Rheinsheim und Philippsburg auf der K3588 zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem eine 67-jährige Liegefahrradfahrerin tödlich verunglückte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 31-jähriger PKW Fahrer die K3588 von Rheinsheim in Richtung Philippsburg. In gleicher Richtung befuhr die ...

