POL-HI: Vermisster 25-Jähriger aus Hildesheim - Polizei sucht auf Ihme und Leine in Hannover nach dem Mann

Hildesheim (ots) - Sarstedt, Röntgenstraße (Sti). Am 25.11.2024, ist es in dem Zeitraum von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Röntgenstraße in Sarstedt gekommen. Bislang unbekannte Täter haben sich Zugang zu dem Haus verschafft, indem eine Fensterscheibe beschädigt wurde. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden ihre Beobachtungen bitte der Polizei ...

mehr