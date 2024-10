POL-PPTR: Steinewerfer auf der Pfalzeler Eisenbahnbrücke

Trier (ots) - Am Samstag, 5. Oktober, gegen 21:50 Uhr, beraubten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige einen Mann an der Ostallee in Trier. Die Täter forderten Bargeld und entrissen dem Mann nach seiner Weigerung die Handtasche. Mit ihrer Beute flüchteten sie in Richtung Palastgarten. Der Mann beschreibt die Tatverdächtigen folgendermaßen: beide etwa 24 Jahre alt, schmale Statur und arabisches Aussehen. Person 1: kurze, gelockte, schwarze Haare, schwarzer Hut, blaues ...

