Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fußgänger missachtet Rotlicht und wird schwer verletzt, Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Freitagabend kurz vor 18:30 Uhr missachtete ein 22-jähriger Fußgänger das Rotlicht der Fußgängerampel an der Kreuzung Neckarauer Straße / Schulstraße und überquerte die Straße. Ein 85-jährige VW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Fußgänger mit seiner linken Fahrzeugseite. Der 22-Jährige wurde durch den Aufprall schwer am rechten Bein verletzt und zur ärztlichen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier unter der Telefonnummer 0621/ 83397-0 zu melden.

