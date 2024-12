Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Versuchter Raubüberfall auf Supermarkt, Zeugen gesucht!!

Mannheim (ots)

Am Abend des 06.12.2024 betrat ein vermummter Mann gegen 18:00 Uhr die Filiale eines Supermarktes in der Kasseler Straße. Dort begab er sich gezielt durch den Markt zur Kasse, wo er direkt in den Kassenbereich trat. Unter Vorhalt eines Schraubendrehers forderte er die dortige Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen, was diese jedoch verneinte. Hierauf sticht der Täter der Dame leicht mit dem Schraubendreher in die Taille und versuchte im Anschluss die Kasse mit dem Schraubendreher aufzuhebeln. Als ihm dies nicht gelang verließ er den Markt, stieg auf ein schwarzes Fahrrad und flüchtete in Richtung Waldstraße. Die Kassiererin wurde hierbei glücklicherweise nicht verletzt. Der Täter wird als 170 cm groß und 25-30 Jahre alt beschrieben. Er hat braune Augen und trug eine dunkle Kleidung, unter anderem eine dunkle Wellenstein-Winterjacke. Des Weiteren trug er eine Schal, Mütze und Handschuhe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Telefonnummer 0621/174-4444, zu melden.

