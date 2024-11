Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Ockenfels (ots)

Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Mittwochnachmittag ist in Ockenfels, In der Markt, ein Verkehrsspiegel beschädigt worden. Anhand der Spurenlage dürfte ein größeres Fahrzeug, vermutlich ein LKW, beim Rangieren den in einer Höhe von 2,50 Meter befindlichen Verkehrsspiegel beschädigt haben. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell