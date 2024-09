POL-PPWP: Bargeld ergaunert

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen wegen einer Unfallflucht am Donnerstagabend in der Pariser Straße. Laut dem Besitzer eines Ford Transit stand sein Wagen zwischen 22:30 und 22:45 Uhr vor der Hausnummer 152 am Straßenrand. Bei der Rückkehr an den Transporter stellte der 20-Jährige fest, dass der Seitenspiegel an der Fahrertür beschädigt war. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein Fahrzeugführer ...

mehr