POL-PPWP: Wer hat den Spiegel abgefahren?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen wegen einer Unfallflucht am Donnerstagabend in der Pariser Straße. Laut dem Besitzer eines Ford Transit stand sein Wagen zwischen 22:30 und 22:45 Uhr vor der Hausnummer 152 am Straßenrand. Bei der Rückkehr an den Transporter stellte der 20-Jährige fest, dass der Seitenspiegel an der Fahrertür beschädigt war. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein Fahrzeugführer mit seinem Auto zu dicht an dem Ford vorbeifuhr und ihn hierdurch beschädigte. Im Anschluss machte sich der Verursacher aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegengenommen. |kfa

