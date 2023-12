Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus Täter erbeuten Bargeld und Schmuck

Steinfurt (ots)

Unbekannte haben sich am Mittwoch (13.12.23) in der Zeit von 15.20 Uhr bis 18.00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus am Mühlenweg verschafft. Das Haus liegt zwischen dem Prozessionsweg und der Nordstraße. Die Täter hebelten eine Tür des Hauses auf. Sie durchsuchten die Räume und öffneten Schränke und Schubladen. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten die Unbekannten Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

