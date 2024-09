Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autokennzeichen gestohlen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf die amtlichen Kennzeichen eines Autos hatten es unbekannte Täter diese Woche in Mehlingen abgesehen. Am späten Donnerstagnachmittag fiel der Fahrzeugbesitzerin auf, dass an ihrem Opel Meriva sowohl das vordere als auch das hintere Kennzeichenschild verschwunden sind.

Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 17.50 Uhr. Der Opel stand in diesem Zeitraum in der Spelzenhofstraße in Höhe des Hauses Nummer 46.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht hat, oder die helfen können, die Tatzeit weiter einzugrenzen, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern aufzunehmen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell