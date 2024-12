Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Mitte: Versuchter "Tannenbaum-Klau" auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt

Mannheim (ots)

Das der Weihnachtsbaum zu Weihnachten eine zentrale Rolle spielt, ist hinlänglich bekannt. Zwei Besucher des Heidelberger Weihnachtsmarkts nahmen dies am frühen Morgen des 07. Dezember 2024 allerdings ein wenig zu wörtlich - und sorgten so für einen "weihnachtlichen Polizeieinsatz". Sicherheitsmitarbeiter bemerkten kurz nach 01:00 Uhr zwei Personen, die verdächtig an einem Weihnachtsbaum hantierten und wie sich kurz darauf herausstellte die Kabelbinder von diesem entfernten. Die beiden Herren verließen nämlich daraufhin mit dem Baum in der Hand die Örtlichkeit, woraufhin die Sicherheitsmitarbeiter ihnen folgten. Erst als die Sicherheitsmitarbeiter lautstark auf sich aufmerksam machten, ließen die Beschuldigten mitten auf dem Weg den Baum fallen und setzten zur Flucht an. Allerdings ließ sich einer der Sicherheitsmitarbeiter nicht abschütteln und verfolgte die Gruppe weiter. Eine alarmierte Polizeistreife konnte schließlich alle Beteiligten antreffen und einer Kontrolle unterziehen. In einer informatorischen Befragung vor Ort gaben die beiden Hauptverdächtigen an, den Baum keinesfalls entwenden zu wollen. Sie wären für sie aus unerfindlichen Gründen plötzlich durch die Sicherheitsmitarbeiter verfolgt worden - zu dem Baumdiebstahl schwiegen beide. Glücklicherweise blieb der Baum durch die Aktion unversehrt und kehrte an seinen Platz zurück, wo er weiterhin für Weihnachtsstimmung sorgt - diesmal hoffentlich ohne weitere "Ausflüge".

