Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt

Sindelfingen: Unbekannter flüchtet vor Polizei - Zeugen und geschädigter Fußgänger gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sindelfingen wollte am Mittwochmorgen (20.11.2024) gegen 00:45 Uhr in der "Alte Stuttgarter Straße" in Magstadt einen noch unbekannten Fahrzeuglenker kontrollieren. Der Fahrer eines VW mit Kurzzeitkennzeichen war den Beamten aufgefallen, weshalb sie diesem zunächst Anhaltesignale zeigten. Hierauf beschleunigte der unbekannte Fahrer sein Fahrzeug stark und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Maichingen davon. Die Beamten eilten dem flüchtenden Fahrzeuglenker nach. Über das Industriegebiet in Maichingen ging es über Feldwege bis ins Wohngebiet Hinterweil. Während der Fahrt schaltete der Flüchtenden zeitweise die Lichter seines Fahrzeugs aus. Im Marienbader Weg musste ein noch unbekannter Gassigeher dem VW ausweichen und seinen Hund an der Leine an sich heranziehen. Aufgrund der Fahrweise des VW und des damit verbundenen hohen Gefährdungspotenzials für den unbekannten Fahrzeuglenker, für weitere unbeteiligte Verkehrsteilnehmende und der nacheilenden Beamten musste die Verfolgung im Bereich des Reichenberger Wegs abgebrochen werden. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen Mann mit dunklen Haaren und einem kurzen Vollbart gehandelt haben. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an.

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere bittet die Polizei den unbekannten Fußgänger sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell