Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lkr. Konstanz/ Tuttlingen/ Rottweil und Schwarzwald-Baar-Kreis) Fasnacht 2025- Polizeipräsidium Konstanz zieht positive Fasnachtsbilanz (Stand 04.03.2025, 13 Uhr)

Lkr. Konstanz/ Tuttlingen/ Rottweil/ Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Seit dem "Schmotzigen Donnerstag" haben im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz zahlreiche närrische Veranstaltungen und Umzüge stattgefunden. In Konstanz, Tuttlingen, Rottweil, Villingen-Schwenningen und vielen anderen Städten und Gemeinden war die schwäbisch-alemannische Straßenfasnacht prägend.

Tausende Menschen nahmen an den zahlreichen Veranstaltungen teil und feierten oft bis spät in die Nacht. Zumeist alkoholbedingt kam es zu einigen Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikten. Insgesamt fünf Fälle gegen die sexuelle Selbstbestimmung sind bei der Polizei ebenfalls zur Anzeige gebracht worden. Vereinzelt wurden auch Platzverweise gegen Störer ausgesprochen. Einige Personen mussten von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Auch mussten Ermittlungsverfahren wegen tätlicher Angriffe und Widerstandshandlungen von den Beamten eingeleitet werden. Alle bisherigen Umzüge verliefen bei ausgelassener Stimmung der Besucher aus polizeilicher Sicht aber insgesamt recht friedlich. Auch die Anzahl der bei der Polizei bisher bekanntgewordenen Straftaten halten sich gemessen am Gesamtgeschehen im Rahmen. Dazu beigetragen haben unter anderem die teilweise nachgeschärften Sicherheitskonzepte der Veranstalter und die erhöhte Präsenz der Polizei.

"Es freut mich sehr, dass trotz der vielen tausend fasnachtsbegeisterten Teilnehmenden die Veranstaltungen aus polizeilicher Sicht insgesamt recht friedlich verlaufen sind und die Menschen harmonisch und ausgelassen feiern konnten", resümiert Polizeipräsident Uwe Stürmer. "Auch in den derzeit schwierigen Zeiten ließen sich die Menschen nicht davon abbringen, das traditionelle Kulturgut "Fasnacht" weiterhin zu leben", so Stürmer weiter. "Mein herzlicher Dank geht an alle, die für das Gelingen der Fasnacht 2025 und deren Sicherheit beigetragen haben, insbesondere an die Hilfsorganisationen und auch unsere eigenen polizeilichen Einsatzkräfte. Sie alle waren im Verlauf der närrischen Tage weit über das normale Maß hinaus gefordert".

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell