Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Audi angefahren - Zeugenaufruf (04.03.2025)

Blumberg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters an der Tevesstraße ist es am Dienstag, zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro hinterließ ein unbekannter Autofahrer, der wahrscheinlich in einem gelben Wagen unterwegs war. Sein Parkvorgang hinterließ am roten Audi gelben Lack, der Verursacher allerdings nicht seine Personalien beim Besitzer. Zeugen, welche die Unfallflucht beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Blumberg unter der Nummer 07702 / 419098 zu melden.

