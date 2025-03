Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Horn, Lkr. Konstanz) Unbekannter beschmiert weißen VW Multivan (06./07.03.2025)

Gaienhofen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein Unbekannter ein auf der Erbringstraße geparktes Auto beschädigt. Im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 7 Uhr beschmierte er den auf Höhe der Hausnummer 21 abgestellten weißen VW Multivan mit mehreren Zahlen, Buchstaben und Symbolen in blauer Farbe. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 9710-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell