Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischer Erpressung (11.03.2025)

VS-Villingen (ots)

Am Donnerstag, 16.01.2025, gegen 21:00 Uhr, ist es in einer Sparkasse an der Karlsruher Straße 4 in VS-Villingen zu einer schweren räuberischen Erpressung gekommen. Ein bislang unbekannter Täter bedrohte einen Kunden mit einem Messer und Pfefferspray und forderte eine Geldabhebung in Höhe von 1000 Euro. Ein Mittäter stand währenddessen gegenüber der Bank Schmiere. Nach der Übergabe des geforderten Geldbetrags flüchteten beide Täter zu Fuß in Richtung Berliner Straße. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5951381

Gesucht wird nach zwei Männern, beide im Alter zwischen 20 und 25 Jahren und etwa 180 bis 190 Zentimetern groß.

Der in der Bank agierende Täter trug eine türkise Sweatjacke (vermutlich von Stone Island), eine graue Chinohose, schwarze Nike Sportschuhe, eine Kappe (vermutlich von Flexfit. Vermutlich ist der Mann Rechtshänder. Auffällig war, dass er mit dem Mittelfinger zeigte und ein Armband am linken Handgelenk trug.

Der gegenüber der Bank Schmiere stehende Täter trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine schwarze Hose mit Schriftzug an den Unterschenkeln.

Unter folgendem Link können die Bilder der Fahndung eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/villingen-schwenningen-schwere-raeuberische-erpressung/

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung - Zeugen, die am 16.01.25 Verdächtiges im Bereich der Sparkasse in der Karlsruher Straße beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Villingen, unter der Telefonnummer 07721 / 6010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell