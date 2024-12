Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Vier Fahrräder aus Garagenbox entwendet (16.12.2024)

Rottweil (ots)

Am Montagvormittag haben Unbekannte aus einer Tiefgarage in der Feldbergstraße vier Fahrräder gestohlen. Der Diebstahl der silber-schwarzen Räder der Marke Ediris, die sich in einer Garagenbox befanden, ereignete sich zwischen 9:15 Uhr und 10:15 Uhr.

Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 1.800 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0741-4770 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell