Lkr. Rottweil) - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss auf der Bundesstraße 462 (16.12.2024)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Am Montagabend ist es auf der Bundesstraße 462 bei Zimmern ob Rottweil zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 44-Jähriger fuhr mit einem Mercedes-Benz der ML-Klasse einem verkehrsbedingt abbremsenden VW Passat eines 37-Jährigen auf.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mercedes-Fahrer Alkoholgeruch fest, was sich durch einen Atemalkoholwert in Höhe von über 1,2 Promille bestätigte. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und brachten ihn zur Blutentnahme in ein Krankenhaus.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie die weiteren Konsequenzen für seinen Führerschein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

