Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, L 173

Schwarzwald Baar Kreis) Straßenlaterne umgefahren und abgehauen - Zeugenaufruf (16.12.2024)

VS-Villingen - L 173 (ots)

Zuerst eine Straßenlaterne umgefahren und anschließend geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Schwenninger Straße (Landesstraße 173) beim Kreisverkehr am Klinikum. Im Zeitraum von 18:40 Uhr bis 19:05 Uhr kam ein Autofahrer - in Richtung Villingen fahrend - nach rechts von der Straße ab und überfuhr eine Straßenlaterne komplett. Anschließend verließ der Flüchtige die Unfallstelle, ohne das Ereignis zu melden. Der entstandene Schaden an der Laterne beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro. Das Polizeirevier Villingen bittet um Hinweise zu dem Fahrer unter der Nummer 07721 / 6010.

