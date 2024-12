Bodman-Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Sonntag ist ein unbekannter Täter in Hotels in der Überlinger Straße und in der Hafenstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 01.00 Uhr und 01.30 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Hotel "Rosmarin" in der Überlinger Straße. ...

mehr