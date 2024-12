Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Unbekannter bricht in Hotels ein - Polizei sucht Zeugen (14./15.12.2024)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Sonntag ist ein unbekannter Täter in Hotels in der Überlinger Straße und in der Hafenstraße eingebrochen.

Im Zeitraum zwischen 01.00 Uhr und 01.30 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Hotel "Rosmarin" in der Überlinger Straße. Dort durchsuchte er im Bereich der Rezeption sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten einen Tresor, den der Täter zuvor aus der Wand riss. Im Restaurant durchsuchte der Einbrecher den Thekenbereich, machten hier jedoch keine weitere Beute.

Anschließend begab sich vermutlich derselbe Täter, mutmaßlich über den Fußweg am See in die Hafenstraße, wo er anschließend in das Seehotel Adler einbrach.

Gegen 01.30 Uhr verschaffte er sich unbefugt Zutritt zu den Räumlichkeiten des Seehotels. Dort hebelte der Unbekannte die Tür zum Büro auf, durchsuchte mehrere Schränke und Schubladen entwendete jedoch soweit bislang bekannt nichts. Anschließend verließ er das Hotel wieder über eine Tür zur Bahnlinie hin.

Den aus dem "Rosmarin" entwendeten Tresor samt Münzgeld fanden Passanten am Morgen im Gleisbereich beim Fußgängerüberweg beim Strandbad auf.

Zu dem Einbrecher liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30-40 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, leicht stämmige Statur, Vollbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kapuzenjacke, olivfarbener Cargohose, schwarzen Schuhen und schwarzen Handschuhen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des "Rosmarin", des Seehotels Adler oder auf dem Fußweg zwischen den beiden Örtlichkeiten beobachtet haben, oder die sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell