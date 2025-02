Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250210-4: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubversuch

Erftstadt (ots)

Täter schlug Bewohner und forderte Geld

Mit Lichtbildern fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis derzeit nach zwei Unbekannten, die am Mittwochmittag (12. Juni 2024) in ein Haus in Erftstadt-Köttingen eingebrochen sein und die Bewohner überfallen haben sollen. Laut derzeitigem Kenntnisstand sollen die Täter zwischen 18 und 25 Jahren alt und zwischen 170 und 180 Zentimetern groß sein. Sie seien schlank und hätten schwarze Haare. Zur Tatzeit habe ein Täter eine schwarze Kappe, einen schwarzen Pullover mit Symbolen der Marke Louis Vuitton, eine helle, blaue Jeanshose und schwarze Schuhe getragen. Sein Komplize habe einen schwarzen Anglerhut, einen schwarzen Pullover mit weißen Balken, eine blaue Jeanshose und helle Schuhe getragen.

Lichtbilder der Männer sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/159021 Hinweise zu den Tatverdächtigen nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 13 Uhr habe der Geschädigte eine Person in seinem Hausflur wahrgenommen und angesprochen. Der Täter habe den Mann geschlagen und Geld gefordert. Der Komplize sei aus dem Keller des Hauses gekommen und habe ihn ebenfalls geschlagen. Kurze Zeit später seien die Unbekannten durch die Garage des Hauses im Bereich der Straßen "Im Jagdfeld" und Peter-May-Straße in Richtung "In den Vierwinden" ohne Beute geflüchtet.

In der Nacht zuvor, gegen 1 Uhr sollen Unbekannte an dem Haus des Geschädigten geklingelt haben.

Alarmierte Polizisten nahmen den Sachverhalt auf, fahndeten nach den Tätern und fertigen eine Strafanzeige. Weitere Beamte sicherten Spuren am Tatort. Rettungskräfte versorgten den Geschädigten vor Ort. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell