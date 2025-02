POL-REK: 250210-3: Seniorin zu Boden gerissen und Handtasche entwendet

250208 - Hürth (ots) - Am Samstag, 08.02.2025, gegen 17:25 Uhr, fuhr ein 66-jähriger Pkw-Führer auf dem Jägerpfad in Richtung Luxemburger Straße (B265n). Im Kreuzungsbereich an der B265n missachtete der Fahrer die rotlichtzeigende Lichtzeichenanlage. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer 37-jährigen Pkw-Führerin. Diese befuhr mit einem 39-jährigen Beifahrer die B265n in ...

mehr