Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Raser des Tages: 21-Jähriger räumt gleich doppelt ab!

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Kurz vor dem Wochenende, starten wir heute ganz schnell, wie unser heutiger "Doppel-Gewinner" (21) mit der beliebten Kategorie "Raser des Tages": Der junge Verkehrsteilnehmer aus dem Märkischen Kreis ließ sich am Donnerstag (15.08.), gegen 15:10 Uhr, selbst durch ein Schild "30er Zone" nicht aus der Ruhe bringen und schoss mit seinem Rennboliden mit über 70 km/h durch die Zieleinfahrt in der Sühlstraße. Die schwarz-weiß karierte Flagge in Form einer rot-weißen Anhaltekelle ließ die Vorfreude des 21-Jährigen auf das Laser-Finish-Ergebnis in die Höhe schnellen. Und tatsächlich konnte die Rennleitung ihm vor Ort schon den Gewinn ankündigen: minus 260,00 Euro, plus zwei ("WM"-) Punkte und natürlich darf er einen Monat lang z.B. den ÖPNV ausprobieren.

Wir würden ihm jetzt gratulieren, aber es folgt noch ein Bonus: Vermutlich als Zeichen der Begeisterung über den Hauptgewinn als "Raser des Tages" fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit (40 km/h) von der Messstelle weg. Wahrscheinlich wird er aber erst beim Gang zum Briefkasten von seinem zusätzlichen Gewinn erfahren.

Jetzt aber: Glückwunsch...

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell