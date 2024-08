Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall - Lichtmast stürzt auf Auto

Am Mittwochnachmittag (14.08), gegen 17:37 Uhr, verlor der 34-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen BMW als er von der Essener Straße nach rechts in die Knappenstraße einbog. Der Mülheimer kollidierte frontal mit einem sich auf einer Querungshilfe befindlichen Lichtmast. Durch den heftigen Aufprall löste sich die Beleuchtungseinrichtung des Lichtmastes und beschädigte hierdurch einen an der Straße wartenden Mazda, der von der Knappenstraße nach links auf die Essener Straße fahren wollte. Durch den parallel alarmierten Rettungsdienst wurde der Unfallfahrer zunächst versorgt. Mit schwankendem Gang verließ er den Notarztwagen, dabei schlug den Beamtinnen und Beamten Alkoholgeruch entgegen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,98 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und noch vor Ort im Krankenwagen durchgeführt. Zur weiteren Behandlung wurde der 34-Jährige, der ein Strafverfahren zu erwarten hat, in ein Krankenhaus verbracht. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich nach der Verkehrsunfallaufnahme um die Sicherstellung des stark beschädigten BMW und das Abstreuen des ausgelaufenen Treibstoffs, um weitere Gefahren für den Straßenverkehr zu verhindern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 12.700 Euro.

