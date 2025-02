Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

250208 - Hürth (ots)

Am Samstag, 08.02.2025, gegen 17:25 Uhr, fuhr ein 66-jähriger Pkw-Führer auf dem Jägerpfad in Richtung Luxemburger Straße (B265n). Im Kreuzungsbereich an der B265n missachtete der Fahrer die rotlichtzeigende Lichtzeichenanlage. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer 37-jährigen Pkw-Führerin. Diese befuhr mit einem 39-jährigen Beifahrer die B265n in Fahrtrichtung Brühl.

Durch den Zusammenstoß wurden in beiden Fahrzeugen die Airbags ausgelöst und eine Person im Wagen eingeklemmt. Alle Unfallbeteiligten wurden verletzt. Zwei RTW waren an der Unfallstelle erforderlich.

Zur Unfallzeit herrschte hohes Verkehrsaufkommen. Zur Absicherung der Unfallstelle wurden umfangreiche Verkehrsabsperr- und -ableitungsmaßnahmen durch die Polizei eingeleitet.

Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Nach abgeschlossener Unfallaufnahme konnte die Unfallstelle um 19:20 Uhr wieder frei gegeben werden. (gr)

